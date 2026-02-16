Черундоло обыграл Дардери и стал победителем турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл итальянца Лучано Дардери в финале турнира в Буэнос-Айресе — 6:4, 6:2.
Встреча продлилась 1 час 38 минут.
Черундоло 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Дардери 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
Для 27-летнего Черундоло данный титул стал четвертым в карьере.
Буэнос-Айрес (Аргентина).
Турнир ATP IEB+ Argentina Open.
Призовой фонд 675 310 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Финал.
Франсиско Черундоло (Аргентина, 1) — Лучано Дардери (Италия, 2) — 6:4, 6:2.