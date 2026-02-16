Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черундоло обыграл Дардери и стал победителем турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл итальянца Лучано Дардери в финале турнира в Буэнос-Айресе — 6:4, 6:2.

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл итальянца Лучано Дардери в финале турнира в Буэнос-Айресе — 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 38 минут.

Черундоло 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Дардери 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Для 27-летнего Черундоло данный титул стал четвертым в карьере.

Буэнос-Айрес (Аргентина).

Турнир ATP IEB+ Argentina Open.

Призовой фонд 675 310 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Финал.

Франсиско Черундоло (Аргентина, 1) — Лучано Дардери (Италия, 2) — 6:4, 6:2.