Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе

Россиянин победил в двух сетах Шан Цзюнчэна из Китая.

Источник: Reuters

ДОХА, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл китайца Шан Цзюнчэна в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под четвертым номером. Шан Цзюнчэн участвовал в турнире благодаря защищенному рейтингу. Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и Моэсом Эшарги из Туниса.

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 500, общий призовой фонд соревнований составляет $2,8 млн. Победителями последних трех турниров в Дохе являются россияне: в 2023 году трофей выиграл Медведев, в 2024 — Карен Хачанов, в 2025 — Андрей Рублев.

