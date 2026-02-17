Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микельсен победил Вашеро в первом круге турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Алекс Микельсен победил представителя Монако Валентина Вашеро в первом круге турнира в Делрэй-Бич — 7:6 (6:4), 6:4.

Американский теннисист Алекс Микельсен победил представителя Монако Валентина Вашеро в первом круге турнира в Делрэй-Бич — 7:6 (6:4), 6:4.

21-летний Микельсен (41-й номер мирового рейтинга) сделал 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-поинтов. На счету его 27-летнего соперника (26-й номер мирового рейтинга) 10 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта (из 0).

Во втором круге Микельсен сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США) — Маккензи Макдональд (США, WC).

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 700 045 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Алекс Микельсен (США) — Валентин Вашеро (Монако, 6) — 7:6 (6:4), 6:4.