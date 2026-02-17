Микельсен победил Вашеро в первом круге турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Алекс Микельсен победил представителя Монако Валентина Вашеро в первом круге турнира в Делрэй-Бич — 7:6 (6:4), 6:4.
21-летний Микельсен (41-й номер мирового рейтинга) сделал 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-поинтов. На счету его 27-летнего соперника (26-й номер мирового рейтинга) 10 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта (из 0).
Во втором круге Микельсен сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США) — Маккензи Макдональд (США, WC).
Делрэй-Бич (США).
Турнир ATP Delray Beach Open.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Первый круг.
Алекс Микельсен (США) — Валентин Вашеро (Монако, 6) — 7:6 (6:4), 6:4.