Микельсен победил Вашеро в первом круге турнира в Делрэй-Бич

21-летний Микельсен (41-й номер мирового рейтинга) сделал 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-поинтов. На счету его 27-летнего соперника (26-й номер мирового рейтинга) 10 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта (из 0).