Рублев и Хачанов, Медведев и Тьен сыграют в паре в Индиан-Уэллс, Синнер и Опелка — четвертые запасные

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта, многие одиночные игроки выступят в парном разряде. В их числе.

Источник: Спортс"

Андрей Рублев и Карен Хачанов;

Даниил Медведев и Лернер Тьен;

Александр Бублик и Раджив Рам;

Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро.

Янник Синнер и Рейлли Опелка — четвертые в списке запасных.

Полностью список здесь и здесь.

