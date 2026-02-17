Рублев и Хачанов, Медведев и Тьен сыграют в паре в Индиан-Уэллс, Синнер и Опелка — четвертые запасные

Андрей Рублев и Карен Хачанов;
Даниил Медведев и Лернер Тьен;
Александр Бублик и Раджив Рам;
Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро.
Янник Синнер и Рейлли Опелка — четвертые в списке запасных.
Полностью список здесь и здесь.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше