Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае после снятия Касаткиной

ДУБАЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае после снятия с матча представительницы Австралии Дарьи Касаткиной. Об этом сообщается на сайте организации.
Встреча второго круга должна была пройти во вторник. По информации журналистки Рим Абуллейль, Касаткина отказалась от игры из-за травмы правого бедра. В третьем круге Андреева сыграет с победительницей матча между немкой Эллой Зайдель и румынкой Жаклин Кристиан.
Андреевой 18 лет, она занимает 7-е место в рейтинге WTA. На ее счету 4 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Касаткиной 28 лет, она занимает 61-е место в мировом рейтинге. В активе спортсменки 8 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В 2022 году теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В марте 2025 года Касаткина стала представлять Австралию.
Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Соревнование завершится 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет $3,2 млн. Его действующей победительницей является Андреева.