Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Дубае после снятия Касаткиной

Касаткиной 28 лет, она занимает 61-е место в мировом рейтинге. В активе спортсменки 8 побед на турнирах под эгидой WTA в одиночном разряде. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В 2022 году теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В марте 2025 года Касаткина стала представлять Австралию.