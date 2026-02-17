Алькарас о 150-й победе в карьере на харде: «Было очень тяжело»

Для испанца эта победа стала 150-й на харде.
"Это было очень тяжело. Артур — всегда очень опасный соперник. Никто не хочет играть с ним в первом круге. Я доволен своим уровнем. Рад, что смог пройти дальше.
Местами сегодня были сложные моменты, но я сохранял спокойствие, оставался позитивным и показывал отличный теннис. Рад победе и надеюсь продолжить победную серию", — сказал испанец в интервью на корте.
