Музетти снялся с турнира в Акапулько

Лоренцо Музетти снялся с турнира ATP 500 в Акапулько, который пройдет на следующей неделе.

Источник: Спортс"

Итальянец получил травму правого бедра по ходу матча с Новаком Джоковичем на Australian Open.

Ранее он пропустил турниры в Буэнос-Айресе и Рио.

