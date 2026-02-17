Ричмонд
Рублев выиграл шестой матч подряд в Дохе

Андрей Рублев обыграл Йеспера де Йонга на старте турнира в Дохе — 6:4, 6:3.

Источник: Спортс"

Рублев выиграл шестой матч подряд в столице Катара — он действующий чемпион турнира.

За выход в четвертьфинал он сыграет с Фабианом Марожаном.

