Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Валентина Руайе во втором круге пятисотника в Дохе — 6:2, 7:5. Испанец уступал 2:5 во втором сете, а затем взял пять геймов подряд.

Источник: Спортс"

Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне тура. Его статистика на этой стадии — 43:11.

Кроме того, он одержал 27-ю победу подряд на открытом харде.

За выход в полуфинал испанец сыграет с Кареном Хачановым.

