Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне ATP

Алькарас вышел в 55-й четвертьфинал на уровне тура. Его статистика на этой стадии — 43:11.
Кроме того, он одержал 27-ю победу подряд на открытом харде.
За выход в полуфинал испанец сыграет с Кареном Хачановым.
