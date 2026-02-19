Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руайе — Алькарасу после поражения в Дохе: «Однажды я приду за тобой и Янником, не волнуйся»

60-я ракетка мира Валентин Руайе уступил Карлосу Алькарасу во втором круге пятисотника в Дохе — 2:6, 5:7.

Источник: Спортс"

После матча игроки пожали друг другу руки, и француз обратился к Алькарасу: «Однажды я приду за тобой и Янником [Синнером], не волнуйся».

Испанец со смехом ответил: «Я буду ждать. Спасибо за игру».

Почему Алькарас выиграл Australian Open без драгоценной ему технологии?

Куда пропал нерв из разборок Медведева и Циципаса.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше