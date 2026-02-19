Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»

Итальянец набил на бедре изображение Халка — супергероя из вселенной Marvel.
«Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса. Татуировка совсем свежая, ей всего недели две. Тогда я чувствовал себя на корте как Халк, так что теперь должен соответствовать», — сказал Коболли в интервью на корте.
