Коболли набил татуировку с изображением Халка: «Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса»

20-я ракетка мира Флавио Коболли обыграл Теренса Атмана в ⅛ финала в Делрей-Бич (7:5, 6:4) и рассказал о новой татуировке.

Источник: Спортс"

Итальянец набил на бедре изображение Халка — супергероя из вселенной Marvel.

«Я сделал ее в память о моменте, когда порвал на себе футболку на Кубке Дэвиса. Татуировка совсем свежая, ей всего недели две. Тогда я чувствовал себя на корте как Халк, так что теперь должен соответствовать», — сказал Коболли в интервью на корте.

