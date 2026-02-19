Гауфф о том, что почти весь стадион в Дубае болел за Эалу: «В прошлом году у меня был похожий матч на РГ. Я представляла, что зрители скандируют мое имя»

"Спасибо всем, что пришли. Я знаю, что большинство из вас болели за Алекс, но должна сказать, что играть при полных трибунах — это здорово. Я выступаю на этом турнире уже много лет, и видеть полный стадион — для меня очень значит очень много. Хочу поблагодарить Алекс за то, что она привлекла к нашему виду спорта новую аудиторию. Это прекрасно. Иногда тяжело играть против публики, которая поддерживает местного игрока. Но это здорово для тенниса. Продолжайте быть такими же эмоциональными и поддерживать своего игрока.