Гауфф о том, что почти весь стадион в Дубае болел за Эалу: «В прошлом году у меня был похожий матч на РГ. Я представляла, что зрители скандируют мое имя»

Весь турнир на матчах Эалы были ангшлаги — ее поддерживала филиппинская диаспора в ОАЭ.
"Спасибо всем, что пришли. Я знаю, что большинство из вас болели за Алекс, но должна сказать, что играть при полных трибунах — это здорово. Я выступаю на этом турнире уже много лет, и видеть полный стадион — для меня очень значит очень много. Хочу поблагодарить Алекс за то, что она привлекла к нашему виду спорта новую аудиторию. Это прекрасно. Иногда тяжело играть против публики, которая поддерживает местного игрока. Но это здорово для тенниса. Продолжайте быть такими же эмоциональными и поддерживать своего игрока.
В прошлом году у меня был похожий матч на «Ролан Гаррос» [против Лоис Буассон]. Каждый раз, когда вы болели за Алекс, я представляла, что вы скандируете мое имя. Думаю, мне это очень помогло. Если не можешь их победить, нужно их возглавить.
С каждым матчем я играю все лучше. Честно говоря, перед началом турнира я была не в лучшем настроении, но, знаете, один матч может изменить все. Я и правда не думала, что дойду до полуфинала, но я рада, что я здесь", — сказала Гауфф после матча.