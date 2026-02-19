Алькарас о трехсетовике с Хачановым: «Дожал за счет борьбы и характера»

"Это был действительно равный и очень плотный матч. В первом сете у меня было несколько брейк-поинтов, но реализовать их не удалось — это было непросто, потому что Карен показывал отличный теннис.
Я понимал, что шансы придут, но в первой партии ими не воспользовался. В такие моменты важно продолжать работать, бороться за каждый мяч и терпеливо ждать своего момента. Думаю, во втором и третьем сетах мне это удалось. Я очень горжусь тем, как сумел перестроиться и дожать матч за счет борьбы и характера", — сказал испанец в интервью на корте.
За выход в финал Алькарас сыграет с Андреем Рублевым, у которого ведет в личке 4:1.
