Анисимова об Андреевой: «Конечно, ее ждет отличный сезон. Она все делает правильно»

Но это было лишь на мгновение — все быстро прошло. Мне кажется, мы обе показывали очень высокий уровень, и такие качели в таких матчах неизбежны. Я вспоминала, как вчера вечером Коко Гауфф тоже отыграла несколько матчболов [у Элизы Мертенс] — я как раз смотрела концовку той встречи. Здесь, в Дубае, теннис порой напоминает американские горки. Но именно это и делает наш спорт таким захватывающим. Иногда игра может быть по-настоящему безумной".