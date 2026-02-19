Ричмонд
Анисимова об Андреевой: «Конечно, ее ждет отличный сезон. Она все делает правильно»

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова высказалась о нервной концовке матча с Миррой Андреевой в Дубае.

Сначала американка вела 5:3 и уступила три гейма подряд, затем отыграла подачу на матч и победила на тай-брейке.

«При счете 5:5 я подумала: “Черт, у меня же был матчбол при 5:3. Как я могла его упустить?” В тот момент мелькнула мысль, что я вообще могу проиграть этот матч.

Но это было лишь на мгновение — все быстро прошло. Мне кажется, мы обе показывали очень высокий уровень, и такие качели в таких матчах неизбежны. Я вспоминала, как вчера вечером Коко Гауфф тоже отыграла несколько матчболов [у Элизы Мертенс] — я как раз смотрела концовку той встречи. Здесь, в Дубае, теннис порой напоминает американские горки. Но именно это и делает наш спорт таким захватывающим. Иногда игра может быть по-настоящему безумной".

Также она прокомментировала то, что Андреева заплакала после поражения.

«Всегда тяжело видеть, как игрок отдает все на корте, а затем так эмоционально реагирует. Мне было искренне ее жаль в этот момент. Но я уверена: если она продолжит играть на таком уровне, титул — лишь вопрос времени. Конечно, ее ждет отличный сезон. Она все делает правильно».

Мирра не справилась с первой защитой больших очков.

