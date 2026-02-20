Трех теннисистов оправдали по допинговым делам. Все они съели загрязненное мясо на «Челленджере» в Колумбии

Расследование установило, что анаболический стероид болденон попал в организм перуанца Коннера Уэртаса дель Пино, бразильца Матео Баррейроса Рейеса и колумбийца Андреса Урреа с мясом. Все они сдали положительные пробы в мае 2025 года на «Челленджере» в Боготе.
Все трое предоставили доказательства попадания запрещенного вещества вместе с пищей, включая чеки и информацию об источнике мяса, которое они ели на турнире. В результате ITIA решило, что нарушения были непреднамеренными, и позволило игрокам вернуться в тур.
Их временное отстранение длилось с 7 июля 2025-го, Уэртас дель Пино и Урреа уже возобновили выступления в конце января.