Меньшик в матче с Синнером впервые обыграл соперника из топ-3

Прервалась 12-матчевая победная серия Синнера турнирах ATP 500.
Для чеха это первая победа над игроком топ-3. Теперь у него положительный баланс с соперниками из десятки — 9:8.
Меньшик пятый раз в карьере вышел в полуфинал ATP. Дальше он поборется с Артуром Фисом.
