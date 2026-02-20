Ричмонд
Меньшик в матче с Синнером впервые обыграл соперника из топ-3

Вторая ракетка мира Янник Синнер уступил Якубу Меньшику в четвертьфинале в Дохе — 6:7 (3), 6:2, 3:6.

Источник: Спортс"

Прервалась 12-матчевая победная серия Синнера турнирах ATP 500.

Для чеха это первая победа над игроком топ-3. Теперь у него положительный баланс с соперниками из десятки — 9:8.

Меньшик пятый раз в карьере вышел в полуфинал ATP. Дальше он поборется с Артуром Фисом.

