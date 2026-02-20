Ричмонд
Фритц нанес поражение Ходару во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Тэйлор Фритц победил испанца Рафаэля Ходара в матче второго круга турнира в Делрэй-Бич — 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. 28-летний Фриц (8-й номер мирового рейтинга) сделал 15 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-поинтов. На счету его 19-летнего соперника (118-я ракетка мира) 3 эйса, 0 двойных ошибок и 1 из 3 реализованных брейк-поинтов.

В следующем матче Фритц сыграет с соотечественником Томми Полом.

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 700 045 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Тэйлор Фритц (США) — Рафаэль Ходар (Испания) — 7:6 (7:4), 6:4.