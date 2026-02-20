Пол обыграл Уолтона во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Томми Пол победил австралийца Адама Уолтона в матче второго круга турнира в Делрэй-Бич — 7:6 (13:11), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 28-летний Пол (24-й номер мирового рейтинга) сделал 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-поинтов. На счету его 26-летнего соперника (93-я ракетка мира) 7 эйсов, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт (из 1).
В следующем матче Пол сыграет с соотечественником Тэйлором Фритцем.
Делрэй-Бич (США).
Турнир ATP Delray Beach Open.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Томми Пол (США, 5) — Адам Уолтон (Австралия, LL) — 7:6 (13:11), 6:3.