Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бусе обыграл Фонсеку в Рио и впервые вышел в четвертьфинал пятисотника

91-я ракетка мира Игнасио Бусе победил Жоао Фонсеку в ⅛ финала турнира в Рио — 5:7, 6:3, 6:4. Бразилец проиграл четыре из пяти последних матчей.

21-летний перуанец второй раз вышел в четвертьфинал на уровне ATP и первый на турнире категории 500.

Также он впервые обыграл соперника из топ-50 на уровне тура.

Дальше Бусе поборется с Маттео Берреттини.