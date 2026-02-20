Бусе обыграл Фонсеку в Рио и впервые вышел в четвертьфинал пятисотника

21-летний перуанец второй раз вышел в четвертьфинал на уровне ATP и первый на турнире категории 500.
Также он впервые обыграл соперника из топ-50 на уровне тура.
Дальше Бусе поборется с Маттео Берреттини.
91-я ракетка мира Игнасио Бусе победил Жоао Фонсеку в ⅛ финала турнира в Рио — 5:7, 6:3, 6:4. Бразилец проиграл четыре из пяти последних матчей.
