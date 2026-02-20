Ричмонд
Синнер о поражении от Меньшика: «Я не переживаю — у каждого игрока бывают взлеты и падения»

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился эмоциями после поражения от Якуба Меньшика в четвертьфинале в Дохе — 6:7 (3), 6:2, 3:6.

Источник: Спортс"

«В первом сете у него был очень высокий процент первой подачи — почти 90% (83% — Спортс»"). Было сложно принимать, а в третьем сете я сразу отдал брейк и допустил пару лишних ошибок, но такое случается. Немного разочарован тем, как сыграл в некоторых моментах, но и это бывает.

Меньшик отлично провел тай-брейк. Возможно, я мог лучше сыграть при счете 4:3, но легко рассуждать об этом после матча. Сейчас я спокоен и знаю, что нужно делать, чтобы вернуться. Есть этапы, которые нужно преодолеть, — через них проходили все теннисисты. Хочу как можно скорее взять реванш.

Я не переживаю из-за поражения. У каждого игрока бывают взлеты и падения. Сейчас у меня спад, но я не беспокоюсь. Я провел два невероятных года и знаю, что могу выступать лучше, но Якуб играл и подавал очень здорово.

После пары дней отдыха сосредоточимся на подготовке к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс. У нас есть две недели, чтобы поработать, в том числе над физической формой. Мы стараемся прогрессировать на каждом турнире. Хочется проходить как можно дальше, но при этом спокойно переживать трудные периоды. В моей карьере бывали и более сложные времена".

Синнер в детстве побеждал первого итальянского медалиста Игр — и не в теннис.

Джокович! Выбил! Синнера! С Australian Open! Какое величие.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
