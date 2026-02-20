Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе

В полуфинале россиянин, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, встречался с испанцем Карлосом Алькарасом (1-й) и проиграл со счетом 6:7 (3:7), 4:6.
Ранее Рублев выиграл у Алькараса только одну встречу из пяти.
В другом полуфинале встретятся француз Артюр Фис (40-й) и чех Якуб Меншик (16-й).
Рублев выиграл турнир в Дохе в прошлом году.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше