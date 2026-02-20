Алькарас после выхода в финал в Дохе: «Не удивляюсь своим решениям на корте. Знаю, на что способен»

В интервью на корте у него спросили, не удивляется ли он сам своим нестандартным решениям на корте.
"Если честно, нет, не удивляюсь. Потому что знаю, на что способен каждый раз, когда выхожу на корт. И это здорово. Для меня особенно важно то, как я подхожу к каждому матчу. Я действительно этим горжусь.
Я стараюсь становиться лучше именно в этом аспекте — и это начинает приносить плоды. Вся концентрация, все внимание к деталям работают. Я просто счастлив и горжусь тем, как прогрессирую и, думаю, становлюсь более зрелым игроком", — сказал испанец.
Алькарас вышел в финал на 12 из 13 последних турниров.
