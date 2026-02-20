Алькарас сравнялся с Ферреро по количеству финалов ATP

Среди испанцев больше финалов было только у Серхи Бругеры (35), Карлоса Мойи (44), Давида Феррера (52), Мануэля Орантеса (72) и Рафаэля Надаля (131).
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше