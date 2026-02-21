Пол обыграл Фритца в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Томми Пол победил соотечественника Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. 28-летний Пол (24-й номер мирового рейтинга) сделал шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (восьмая ракетка мира) 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 3).
В полуфинале Пол встретится с соотечественником Лернером Тьеном.
Делрэй-Бич (США).
Турнир ATP Delray Beach Open.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Тэйлор Фритц (США, 1) — Томми Пол (США, 5) — 4:6, 3:6.