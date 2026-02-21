Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол обыграл Фритца в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Томми Пол победил соотечественника Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:3.

Американский теннисист Томми Пол победил соотечественника Тэйлора Фритца в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. 28-летний Пол (24-й номер мирового рейтинга) сделал шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (восьмая ракетка мира) 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 3).

В полуфинале Пол встретится с соотечественником Лернером Тьеном.

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 700 045 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Четвертьфинал.

Тэйлор Фритц (США, 1) — Томми Пол (США, 5) — 4:6, 3:6.