Алькарас выиграл второй турнир подряд

Испанец выиграл второй титул подряд. Ранее он стал чемпионом Australian Open.
В целом он взял 26-й трофей на уровне тура. Теперь его статистика в финалах 26:8.
Также Алькарас третий раз подряд обыграл Фиса. Их счет в личке — 3:0.
