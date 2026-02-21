Алькарас об удачном старте сезона: «Это далось непросто — нам с командой пришлось быть психологически сильными»

"Артур, мне приятно делить с тобой корт. Я говорил, что важно не только показывать результаты, но и просто видеть тебя снова на корте. Я знаю, что тебе было тяжело физически, ты боролся с травмами — я тоже через это проходил. Теперь ты снова играешь в теннис, выходишь в финалы, и это действительно радует. Продолжай в том же духе. Уверен, нас еще ждут незабываемые моменты.