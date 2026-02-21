Ричмонд
Алькарас об удачном старте сезона: «Это далось непросто — нам с командой пришлось быть психологически сильными»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас подвел итоги старта сезона-2026.

Источник: Спортс"

Испанец выиграл второй турнир в этом году, обыграв Артура Фиса в финале пятисотника в Дохе — 6:2, 6:1.

"Артур, мне приятно делить с тобой корт. Я говорил, что важно не только показывать результаты, но и просто видеть тебя снова на корте. Я знаю, что тебе было тяжело физически, ты боролся с травмами — я тоже через это проходил. Теперь ты снова играешь в теннис, выходишь в финалы, и это действительно радует. Продолжай в том же духе. Уверен, нас еще ждут незабываемые моменты.

Это был отличный старт года. Честно говоря, это далось непросто — нам с командой пришлось быть психологически сильными. Я очень рад и горжусь всем, что мы сделали на предсезонке и в первых турнирах года.

Я действительно доволен этой неделей. Думаю, мы отлично провели время не только на корте, но и вне его. Этот трофей много для меня значит. Хочу поблагодарить команду за ежедневную отличную работу. Каждый день я становлюсь лучше", — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Алькараса вообще может что-нибудь остановить?

