Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фис — Алькарасу после финала в Дохе: «Это просто какая-то шутка. Ты проделал чертовски хорошую работу»

Артур Фис оценил уровень игры Карлоса Алькараса в финале турнира в Дохе. Француз проиграл за 50 минут со счетом 1:6, 2:6.

Источник: Спортс"

"Ты проделал чертовски хорошую работу, приятель. Это просто какая-то шутка (смеется). Поздравляю тебя и твою команду. Продолжай в том же духе.

Хочу поблагодарить зрителей. Мне очень жаль, что финал получился таким. Я знаю, что это был не лучший матч, но спасибо вам большое.

Это были долгие восемь месяцев из-за травмы. Прошло очень много времени. Сейчас нужно просто подумать о тех моментах, когда я боролся и не мог играть в теннис. Хочу поблагодарить свою команду. Извините, ребята, сегодня был не мой день, но думаю, мы проделали просто невероятную работу", — сказал Фис на церемонии награждения.

Алькараса вообще может что-нибудь остановить?

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше