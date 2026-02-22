Ричмонд
Корда обыграл Коболли и вышел в финал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Себастьян Корда победил итальянца Флавио Коболли в полуфинале турнира в Делрэй-Бич — 7:6 (7:1), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. 25-летний Корда (50-й номер мирового рейтинга) сделал 12 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-поинтов. На счету его 23-летнего соперника (20-я ракетка мира) 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).

В финале Корда сыграет с победителем пары Томми Пол (США, 5) — Лернер Тьен (США, 4).

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 700 045 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Себастьян Корда (США) — Флавио Коболли (Италия, 3) — 7:6 (7:1), 6:1.