Пол выиграл у Тьена в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Томми Пол победил соотечественника Лернера Тьена в полуфинальном матче турнира в Делрэй-Бич — 4:6, 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. 28-летний Пол (24-й номер мирового рейтинга) сделал 15 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (23-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 8 реализованных брейк-поинтов.
Соперником Пола по финалу станет другой американец — Себастьян Корда.
Делрэй-Бич (США).
Турнир ATP Delray Beach Open.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Томми Пол (США, 5) — Лернер Тьен (США, 4) — 4:6, 6:4, 6:3.