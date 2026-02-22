Пол выиграл у Тьена в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. 28-летний Пол (24-й номер мирового рейтинга) сделал 15 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-поинтов. На счету его 20-летнего соперника (23-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 8 реализованных брейк-поинтов.