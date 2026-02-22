Ричмонд
Алькарас — о победе на турнире в Дохе: «Этот трофей очень многое для меня значит»

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы на турнире в Дохе.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы на турнире в Дохе.

В финале турнира Алькарас обыграл француза Артюра Фиса со счетом 6:2, 6:1.

«Это было отличное начало года. Честно говоря, было непросто. Мне пришлось быть сильным психологически вместе со своей командой. Очень счастлив и горжусь всем, что сделал в предсезонке и на первых турнирах года. Показываю отличный теннис. Очень и очень доволен этой неделей. Думаю, мы провели ее на высоком уровне не только на корте, но и за его пределами. Этот трофей очень многое для меня значит. Поэтому хочу сказать спасибо моей команде — они проделывают огромную работу каждый день. Каждый день я становлюсь еще лучше. Спасибо вам», — сказал спортсмен во время церемонии награждения.

Для Алькараса данный титул является 26-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее 22-летний теннисист стал победителем Australian Open-2026.

