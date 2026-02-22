Медведев о 30-летии: «Все еще чувствую себя молодым»

Напомним, 11 февраля россиянину исполнилось 30 лет.
— Тебе исполнилось 30 лет. Удалось ли как-нибудь отпраздновать?
— Да, была вообще страшная вечеринка. Во всех новостях писали (улыбается).
Нет, если серьезно, то с теннисной жизнью это, конечно, в каком-то смысле минус теннисной жизни. Я не знаю, как другие теннисисты, но в основном все, с кем общался, относятся к дням рождениям примерно так же. Его как будто немножко для тебя не существует.
В этом году, допустим, я должен был его праздновать в Роттердаме. Я в итоге проиграл, улетел, поэтому праздновал Монако. То есть ты ничего не можешь организовать. Плюс большой шанс часто, что у тебя будет матч в этот день или на следующий. Поэтому в основном это так.
Все поздравили, приятно, на год старше, идем дальше. И в принципе так примерно и было. Но, естественно, когда есть семья, то это всегда прикольнее. Старшая дочка уже может примерно понимать, что такое день рождения. Очень ждала тортик, поэтому, плюсы, конечно, свои есть (улыбается).
— А считаешь ли ты, что тридцатилетие — milestone [контрольная точка]?
— Наверное, в плане жизни — но больше как цифра, а не как ощущение. Уже тройка все-таки впереди меня (смеется) То еще было 18 — ну ладно. Двойка — тоже не страшно, 20−21. А тут уже тройка. Потом четверка — вообще другие ощущения. Поэтому, в этом плане даже, скажем так, весело, но пока что все еще чувствую себя молодым (смеется), — поделился Медведев с «Больше!».