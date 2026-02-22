Андрей Рублев: «На Australian Open я играл не в теннис, а больше со своими страхами и желаниями»

Андрей Рублев оценил начало сезона. — Сезон, на самом деле, пока что идет хорошо. Австралия — единственное [место], где я чуть-чуть сам в себя не поверил, либо наоборот слишком хотел [выиграть]. А так всего я сыграл три турнира, из них два полуфинала. Достаточно хороший результат. Хороший матч сыграл с Музетти, где были все шансы выиграть выиграть. И сейчас В Дохе был хороший матч против Алькараса. Поэтому посмотрим. Надо продолжать [идти] в том новом направлении, что я выбрал. Оно стало потихоньку складываться, стало потихоньку получаться. Вот эта смена стиля, смена игры. Поэтому посмотрим. — Что именно ты имел в виду, когда сказал, что не верил в себя в Австралии?- В Австралии, наверное, не то, что не верил — возможно, слишком хотел показать какие-то результаты и играл не в теннис, а больше со своими страхами и желаниями. Слишком хотелось, слишком… «Вот сейчас надо попасть, только не промазать, только не ошибиться». В итоге играл очень сжато, очень много ошибок. Это часть спорта, это нормально. Просто какие уроки извлекаешь из этого — сейчас в Дохе получилось играть с желанием, но без вот этого, когда ты играешь не в теннис, а борешься сам с собой. Так что в Дохе получилось играть в теннис, и, соответственно, совсем другой результат и совсем другой уровень игры, — сказал Рублев в интервью «Больше!».