Рублев о матче с Алькарасом в Дохе: «Я впервые почувствовал, что могу играть с ним на равных»

Андрей Рублев рассказал, чем отличался матч с Карлосом Алькарасом в Дохе от их предыдущих встреч.

Россиянин проиграл первой ракетке мира в полуфинале со счетом 6:7 (3), 4:6.

"Хороший матч, где первый раз мне удалось играть с ним на равных, держать темп и высокую скорость, не играть наобум. То есть у меня получалось держать темп на протяжении всего матча и уже в этих розыгрышах, на высоком темпе выбирать моменты, где я мог либо добавить, либо защититься.

Все матчи с ним до этого, даже где у меня получалось выиграть у него сет — один раз я вообще его обыграл, — были больше случаями одного дня, когда ты играешь на лимите, где тебе нужно постоянно везение. Например, нужно сегодня отподавать нереально, все подачи бить в линию.

В Мадриде, когда у него выиграл, я просто отподавал. Я провел один из лучших, наверное, матчей в жизни. Я так никогда не подавал — сильно и близко к линиям, с таким высоким процентом. Плюс у меня там все наотмашь в нужный момент залетало. И он играл в тот день не так, как обычно — то есть все сложилось. И такой же матч были на «Уимблдоне», когда я выиграл сет.

Раньше, когда я с ним играл, было чувство, что удобно, неудобно, но мне нужно бить каждый мяч и пытаться закончить розыгрыш в три-четыре удара, потому что иначе как только начнется обычный розыгрыш, то мне нечего ловить. То есть он меня сразу поддавливает темпом, я его не выдерживаю и сразу ошибаюсь.

А вот в Дохе я фееричного чего-то не делал, не подавал феерично, феерично наотмашь не бил, а именно играл, держал темп и уже выбирал моменты для атаки, выхода к сетке и так далее. Это первый матч, когда я почувствовал, что могу играть с ним на равных, не выходя на лимит, когда ты уже просто наобум бьешь, попал, не попал.

Конечно, это дает уверенность, что я двигаюсь в правильном направлении и нужно продолжать это делать. За последние 2−3 месяца была проделана большая работа. То, что начинает складываться какая-то картинка, конечно, дает уверенность и желание продолжать«, — сказал Рублев в интервью “Больше!”.

Россиянин также прокомментировал предстоящий матч в Дубае против Валентина Руайе.

«Хороший игрок. Мы встречались один раз, я ему проиграл, поэтому сейчас для меня будет классная проверка — посмотреть, насколько, мой уровень изменился по сравнению с тем, когда я проиграл ему в сентябре».

