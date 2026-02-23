Карен Хачанов: «Алькарас — это в какой-то степени микс Надаля и Федерера»

А если говорить про Карлоса, то он реально удивляет, наверное, своей защитой, тем, как он двигается по корту. Ему будто все очень легко дается. И [удивляет] то, как он к сетке выходит, как он укорачивает, то есть вот чувство мяча. И в принципе, наверное, основное — это, конечно, движение. Если у 95% хороших соперников, которые умеют защищаться, ты бы уже выиграл розыгрыш, с ним это один экстра мяч, еще один экстра мяч все время прилетает. В какой-то степени это такой микс, наверное, Надаля и Федерера.