Корда победил Пола в финале турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Себастьян Корда победил соотечественника Томми Пола в финале турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:3.
25-летний Корда (50-й номер мирового рейтинга) сделал 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (24-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 6 реализованных брейк-поинтов.
Для Корды этот титул стал третьим в карьере.
Делрэй-Бич (США).
Турнир ATP Delray Beach Open.
Призовой фонд 700 045 долларов.
Открытые корты, хард.
Одиночный разряд.
Финал.
Себастьян Корда (США) — Томми Пол (США, 5) — 6:4, 6:3.