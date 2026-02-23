Вашингтон
Корда победил Пола в финале турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Себастьян Корда победил соотечественника Томми Пола в финале турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:3.

25-летний Корда (50-й номер мирового рейтинга) сделал 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (24-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 из 6 реализованных брейк-поинтов.

Для Корды этот титул стал третьим в карьере.

Делрэй-Бич (США).

Турнир ATP Delray Beach Open.

Призовой фонд 700 045 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Финал.

Себастьян Корда (США) — Томми Пол (США, 5) — 6:4, 6:3.