Этчеверри победил Табило в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри победил чилийца Алехандро Табило в финальном матче турнира в Рио-де-Жанейро — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. 26-летний Этчеверри (51-й номер мирового рейтинга) сделал 14 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (68-я ракетка мира) 11 эйсов, 0 двойных ошибок и 3 из 9 реализованных брейк-поинтов.

Для Этчеверри этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде.

Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Турнир ATP Rio Open presented by Claro.

Призовой фонд 2 469 450 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Финал.

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.