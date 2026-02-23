Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.
Ранее Хачанов дошел до четвертьфинала турнира категории ATP 500 в Дохе, где уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Россиянин переместился в рейтинге с 17-й на 16-ю строчку.
Соотечественник Хачанова Андрей Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе, не сумел защитить титул и потерял четыре позиции, опустившись на 18-ю строчку. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге соревнований в столице Катара. Он сохранил 11-е место.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему является Алькарас, укрепивший преимущество благодаря завоеванию титула в Дохе. Вторую позицию занимает итальянец Янник Синнер, третьим идет серб Новак Джокович. Также испанец (2500 очков) возглавляет чемпионскую гонку ATP, Джокович (1300) располагается на втором месте, третьим идет австралиец Алекс де Минаур (985). Среди российских теннисистов наивысшую позицию в чемпионской гонке занимает Медведев — 15-ю с 500 очками.
Рейтинг ATP, версия от 23 февраля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13550 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10400;
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555;
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4235;
7 (8). Тейлор Фриц (США) — 4220;
8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4080;
9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405;
11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 2960…
16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2450…
18 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2210.