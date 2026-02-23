Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP

Соотечественник Хачанова Андрей Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе, не сумел защитить титул и потерял четыре позиции, опустившись на 18-ю строчку. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге соревнований в столице Катара. Он сохранил 11-е место.