Рейтинг WTA. Андреева опустилась на восьмое место, Кудерметова выпала из топ-50, Эала прибавила 16 строчек

Прошлогодняя чемпионка тысячника в Дубае Мирра Андреева уступила в ¼ финала и опустилась на восьмую строчку.

Источник: Спортс"

Вероника Кудерметова не выступает со старта сезона и покинула топ-50.

Александра Эала и Антония Ружич прибавили 16 позиций.

PIF WTA Rankings.

Положение на 23 февраля 2026.

Место.

Теннисистка (страна).

Очки.

1 (1).

Арина Соболенко (Беларусь).

10675.

2 (2).

Ига Швентек (Польша).

7588.

3 (3).

Елена Рыбакина (Казахстан).

7253.

4 (4).

6803.

5 (6).

6768.

6 (6).

Аманда Анисимова (США).

6070.

7 (8).

Жасмин Паолини (Италия).

4047.

8 (7).

4001.

9 (9).

Элина Свитолина (Украина).

3845.

10 (10).

Виктория Мбоко (Канада).

3214.

11 (12).

Екатерина Александрова (Россия).

2918.

12 (13).

Белинда Бенчич (Швейцария).

2898.

13 (11).

Каролина Мухова (Чехия).

3058.

18 (20).

Ива Йович (США).

2095.

19 (18).

Людмила Самсонова (Россия).

2050.

21 (21).

1953.

23 (23).

Анна Калинская (Россия).

1813.

31 (47).

Александра Эала (Филиппины).

1432.

36 (46).

Джанис Тьен (Индонезия).

1341.

51 (67).

Антония Ружич (Хорватия).

1130.

54 (49).

Вероника Кудерметова (Россия).

1184.

76 (74).

Оксана Селехметьева (Россия).

878.

84 (83).

Анна Блинкова (Россия).

848.

85 (70).

Паула Бадоса (Испания).

846.

88 (104).

Анастасия Захарова (Россия).

819.

112 (110).

Анастасия Павлюченкова (Россия).

716.

125 (131).

Алина Корнеева (Россия).

628.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше