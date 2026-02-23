Рейтинг WTA. Андреева опустилась на восьмое место, Кудерметова выпала из топ-50, Эала прибавила 16 строчек

Вероника Кудерметова не выступает со старта сезона и покинула топ-50.
Александра Эала и Антония Ружич прибавили 16 позиций.
PIF WTA Rankings.
Положение на 23 февраля 2026.
Место.
Теннисистка (страна).
Очки.
1 (1).
Арина Соболенко (Беларусь).
10675.
2 (2).
Ига Швентек (Польша).
7588.
3 (3).
Елена Рыбакина (Казахстан).
7253.
4 (4).
Коко Гауфф (США).
6803.
5 (6).
Джессика Пегула (США).
6768.
6 (6).
Аманда Анисимова (США).
6070.
7 (8).
Жасмин Паолини (Италия).
4047.
8 (7).
Мирра Андреева (Россия).
4001.
9 (9).
Элина Свитолина (Украина).
3845.
10 (10).
Виктория Мбоко (Канада).
3214.
11 (12).
Екатерина Александрова (Россия).
2918.
12 (13).
Белинда Бенчич (Швейцария).
2898.
13 (11).
Каролина Мухова (Чехия).
3058.
18 (20).
Ива Йович (США).
2095.
19 (18).
Людмила Самсонова (Россия).
2050.
21 (21).
Диана Шнайдер (Россия).
1953.
23 (23).
Анна Калинская (Россия).
1813.
31 (47).
Александра Эала (Филиппины).
1432.
36 (46).
Джанис Тьен (Индонезия).
1341.
51 (67).
Антония Ружич (Хорватия).
1130.
54 (49).
Вероника Кудерметова (Россия).
1184.
76 (74).
Оксана Селехметьева (Россия).
878.
84 (83).
Анна Блинкова (Россия).
848.
85 (70).
Паула Бадоса (Испания).
846.
88 (104).
Анастасия Захарова (Россия).
819.
112 (110).
Анастасия Павлюченкова (Россия).
716.
125 (131).
Алина Корнеева (Россия).
628.