Путинцева проиграла Хименес-Касинцевой в первом круге турнира в Мериде

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой в первом круге турнира в Мериде — 4:6, 6:1, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. 20-летняя Хименес-Касинцева (122-й номер мирового рейтинга) не выполнила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-поинтов. На счету ее 31-летней соперницы (77-я ракетка мира) 0 эйсов, 5 двойных ошибок и 8 из 16 реализованных брейк-поинтов.

В следующем круге Хименес-Касинцева сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Татьяна Мария (Германия).

Мерида (Мексика).

Турнир Merida Open.

Призовой фонд 1 206 446 долларов.

Открытые корты, хард.

Одиночный разряд.

Первый круг.

Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 1:6, 6:4.