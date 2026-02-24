Ричмонд
Александр Бублик с победы начал выступление на престижном турнире в Дубае

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу в первом круге турнира категории ATP 500 в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Reuters

Казахстанский теннисист, занимающий десятое место в мировом рейтинге и получивший второй номер посева, встречался в матче первого круга против с 80-й ракеткой немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Матч продлился два сета и завершился победой Бублика со счетом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут. За это время Александр совершил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных.

Таким образом, казахстанец вышел во второй круг, где сыграет против победителя противостояния между финном Отто Виртаненом и голландцем Таллоном Грикспором.