Александр Бублик с победы начал выступление на престижном турнире в Дубае

Казахстанский теннисист, занимающий десятое место в мировом рейтинге и получивший второй номер посева, встречался в матче первого круга против с 80-й ракеткой немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Матч продлился два сета и завершился победой Бублика со счетом 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут. За это время Александр совершил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных.
Таким образом, казахстанец вышел во второй круг, где сыграет против победителя противостояния между финном Отто Виртаненом и голландцем Таллоном Грикспором.