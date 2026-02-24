Циципас о работе с Иванишевичем: «Я сожалею о некоторых решениях, которые я принял. Хороший теннисист — не значит хороший тренер»

Напомним, с мая по июль прошлого года грек работал с Гораном Иванишевич. Циципас назвал два турнира с ним «коротким, но насыщенным опытом».
"Я чувствую себя по-домашнему со своей командой. Все на своих местах, в моей команде нет беспокойства. А был период, когда беспокойство было. Появились новые лица, новые члены, и это создало много путаницы вместо ясности.
Я сожалею о некоторых решениях, которые я принял, основываясь на прошлых результатах людей и тому подобном. Я понял, что если человек был хорошим теннисистом, это не значит, что он будет хорошим тренером.
Это то, чему я научился в ходе всего этого процесса. Иногда подходящие тебе люди не обязательно лучшие игроки в мире, не обязательно чемпионы «Больших шлемов», не обязательно легенды спорта. Те, у кого этого нет, иногда могут раскрыть в тебе все самое лучшее — в отличие от тех, кто имеет определенный статус в этом виде спорта".
Сейчас, по словам Циципаса, его отец — «ключевая фигура» в команде, но при этом большую роль играет и Хатциниколау.
"Димитруис очень трудолюбивый человек, он всегда помогал мне выходить на корт, усердно тренироваться, работать с большим упорством и дисциплиной. И это именно то, что мне нужно.
Конечно, мне требуются некоторые теннисные знания — мне нужно улучшить игру с лета, игру в защите. И есть еще куча вещей, в которых я тоже могу немного спрогрессировать. И для этого необязательно работать с бывшим чемпионом «Шлема». Это не гарантирует, что такие люди знают, как правильно все сделать.
Димитриус проделает работу гораздо лучше, посвящая себя делу, задавая вопросы. Мне нравится любознательность Димитруиса. Я люблю работать с такими людьми. А люди, которые притворяются, что знают все, и люди, которые ведут себя так, будто они все знают и все понимают, мне не нравятся. Мне нравится работать с теми, кто открыт для нового и готов слушать. Я и сам готов слушать их с уважением".
Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына.