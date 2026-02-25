Нино об изучении русского: «Купил несколько книг, сейчас читаю биографию Шараповой. Иногда рискую погрузиться в сериал, чтобы лучше воспринимать речь»

Сейчас с этим практически нет проблем. Тем более, что стараюсь прибавлять в изучении русского языка. Это очень облегчает жизнь. Правда, небольшие сложности и сейчас есть. Например, когда два человека рядом со мной говорят быстро, не все успеваю ухватить. Но если в разговоре со мной не спешить, все уже гораздо проще.