Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

ДУБАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Уго Умбера в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 5-м номером. У Умбера не было номера посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между французом Артуром Риндеркнешем (без номера посева) и британцем Джеком Дрейпером (4).
Рублеву 28 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Умберу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает 37-ю позицию. На счету спортсмена 7 побед на соревнованиях под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема французский теннисист не проходил дальше четвертого круга.
Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Он завершится 28 февраля, его общий призовой фонд составляет более $3,3 млн. Из россиян турнир выигрывали Аслан Карацев (2021), Рублев (2022) и Даниил Медведев (2023).