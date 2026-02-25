Вавринка о своей карьере: «Я выжал лимон до последней капли. Не думаю, что я мог сделать большее»

Я верю, что выжал лимон до последней капли. Поэтому у меня в целом и нет сожалений. Я думаю, я сделал все, что мог. Я всегда старался стать лучшей версией себя. Я очень рад всему, что я достиг, рад этим трем титулам «Большого шлема», которые у меня есть, и всем остальным турнирам, которые я выиграл.