На турнире в Остине появилась «комната ярости» для теннисистов

«Комната ярости» для теннисистов появилась на турнире после срыва Гауфф.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Организаторы теннисного турнира категории WTA 250 в Остине (США) представили «комнату ярости» для игроков, сообщает пресс-служба соревнований в Instagram*.

В закрытом тентом приватном помещении без камер спортсменам предлагается без ограничений выражать свое разочарование или эмоции. Там висят таблички с ободряющими и успокаивающими надписями, такими как «У тебя все получится», «Сосчитай до трех», а также рисунок сломанной ракетки.

Ранее большую популярность в соцсетях набрало видео с американкой Кори Гауфф, которая разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале Australian Open. Позднее польская теннисистка Ига Швёнтек сравнила ситуацию на турнирах с животными в зоопарке, а серб Новак Джокович заявил, что следующий шаг — это видеозаписи из душевой.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

