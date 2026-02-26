Ричмонд
В Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева

В Дубае ребенка с плакатом в поддержку Рублева заставили убрать флаг России.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Юного болельщика теннисиста Андрея Рублева заставили убрать российский триколор с плаката, который он держал на трибунах турнира категории ATP 500 в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

В среду Рублев стал четвертьфиналистом турнира, обыграв француза Уго Умбера со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Следующим соперником россиянина станет другой француз — Артур Риндеркнеш.

Мама Рублева Марина Марьенко заявила, что дубайцы на правах хозяев вправе были это потребовать. «Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи — не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас», — сказала Марьенко.