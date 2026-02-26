Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Дубае

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 5-м номером. У Риндеркнеша не было номера посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между чехом Якубом Меншиком (6-й номера посева) и представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром (без номера посева).
Рублеву 28 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Риндеркнешу 30 лет, он занимает 31-ю строчку в мировом рейтинге. В его активе нет титулов на турнирах ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США в 2025 году.
Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Он завершится 28 февраля, его общий призовой фонд составляет более $3,3 млн. Из россиян турнир выигрывали Аслан Карацев (2021), Рублев (2022) и Даниил Медведев (2023).