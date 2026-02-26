Ричмонд
Тиафу об уровне мужского тура: «Рейтинги уже не имеют значения, разрыв между игроками минимален»

28-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу оценил уровень мужского тура и поделился эмоциями от победы над Александаром Ковачевичем во втором круге в Акапулько — 6:4, 3:6, 7:6 (7).

Источник: Спортс

На тай-брейке американец отыграл два матчбола.

"Было тяжело, очень тяжело. Собраться, снова почувствовать любовь к игре и делать все правильно — мне просто нужна была такая победа.

На прошлой неделе я проиграл тяжелый матч. Просто пытался снова найти свой стиль, поймать ритм. После паузы это сразу сказывается — сегодня я сыграл неидеально. Но я не уходил в себя, старался искать пути к победе.

Никто не станет слушать оправдания, никому нет дела, как ты себя чувствуешь. Да, факторов против меня было много, но я просто хотел бороться и выкладываться. Вот это и есть старый Тиафу. Именно так я чувствовал себя психологически.

Рейтинги уже не имеют значения, разрыв между соперниками минимален. Все выступают очень хорошо. С тех пор как я начал играть, уровень стал просто сумасшедшим. В каждом матче нужно быть готовым умереть на корте, иначе не выиграешь. Но я рад, что справился", — сказал Тиафу в интервью на корте.

