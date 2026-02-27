Андрей Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дубае

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру в ½ финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6) в пользу Грикспура, который не имеет номера посева на турнире. У Рублева был 5-й номер посева. В финале Грикспур сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3-й номер посева).
Грикспуру 29 лет, он занимает 25-е место в мировом рейтинге. На его счету три титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом нидерландского теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2025 года.
Рублеву 28 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Он завершится 28 февраля. Его общий призовой фонд составляет $3,3 млн. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас. Из россиян его выигрывали Аслан Карацев (2021), Рублев (2022) и Медведев (2023).