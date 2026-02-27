Ричмонд
Даниил Медведев надеется на победу на турнире в Дубае

В полуфинале Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев надеется, что сыграет лучший матч в финале турнира в Дубае и одержит победу. Комментарий Медведева предоставлен ТАСС пресс-службой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:2.

«Я очень доволен уровнем тенниса, который показываю здесь. Я провел четыре отличных матча и с каждым следующим играю все лучше и лучше. Если так же будет завтра в финале — у меня будут хорошие шансы на победу. Надеюсь, так и будет», — сказал Медведев.

В финале Медведев сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.

