Даниил Медведев надеется на победу на турнире в Дубае

«Я очень доволен уровнем тенниса, который показываю здесь. Я провел четыре отличных матча и с каждым следующим играю все лучше и лучше. Если так же будет завтра в финале — у меня будут хорошие шансы на победу. Надеюсь, так и будет», — сказал Медведев.